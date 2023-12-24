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نقد مهين لرئيسة المفوضية الأوروبية بسبب الحرب على غزة

الإثنين 25 ديسمبر 2023 03:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقد مهين لرئيسة المفوضية الأوروبية بسبب الحرب على غزة



وكالات/سما/

وجهت النائبة البرلمانية الإيرلندية كلير دالي نقدا لاذعا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واعتبرتها المسؤولة عن تأجيج االحرب والإبادة في قطاع غزة.

وقالت النائبة الأيرلندية خلال كلمتها، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هي المسؤولة عن الوضع في قطاع غزة.

وأضافت في كلمتها "مع هؤلاء المدافعين عن الديمقراطية" (مثل فون دير لين)... أعتقد أنني سأعبر عن رأي العديد من المواطنين الأوروبيين عندما أقول: لا شكر لك، يا سيدة الإبادة الجماعية".

هكذا علقت دالي على أنشطة رئيسة المفوضية الأوروبية، التي أدت، بحسب رأيها، إلى حرب وحشية وإبادة جماعية في قطاع غزة.

وقد أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تأييدها لإسرائيل، وأبدت موقفا أثار حفيظة بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عندما عرضت في إسرائيل، بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر موقفا أكثر تأييدا لتل أبيب من موقف الدول الأعضاء الـ 27.

وانتقد موظفو الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم رئيسة المفوضية الأوروبية على موقفها الذي يظهر "دعمها غير المشروط" لإسرائيل.

هذا وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة بسبب القصف الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 20424 قتيلا و54036 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.

ويعيش سكان القطاع وضعا إنسانيا كارثيا وفقا لمعايير الأمم المتحدة ومنظمات دولية في ظل الحصار الإسرائيلي للقطاع والقصف المتواصل ونفاد المواد الغذائية واستهداف المرافق الصحية.

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