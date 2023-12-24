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روسيا: "إسرائيل" اعتبرت قرار مجلس الأمن الدولي بمثابة إذن لتطهير غزة

الإثنين 25 ديسمبر 2023 02:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: "إسرائيل" اعتبرت قرار مجلس الأمن الدولي بمثابة إذن لتطهير غزة



موسكو/سما/

صرح النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن "القرار غير الحاسم" الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، لم يتمكن من وقف التطهير الإسرائيلي المستمر للقطاع.


وكتب بوليانسكي في قناته على "تلغرام": "ما يحدث (الآن) هو بالضبط ما حذرنا منه خلال عملية التصويت على القرار الإنساني بشأن غزة. إسرائيل تفسره كالتالي: خلق الظروف لوقف طويل لإطلاق النار يعني ضمنا استمرار تطهير القطاع".

وأضاف: "وما استفاده الفلسطينيون والعرب عموما من هذا النص يبقى لغزاً بالنسبة لي، ولولا طلباتهم الملحة، وحتى توسلاتهم، لكنا استخدمنا حق النقض (الفيتو) على هذا - القرار الغير الحاسم-".

هكذا علق الدبلوماسي على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توسيع عملية تل أبيب العسكرية في قطاع غزة الذي يعاني من ويلات الحرب.

وكان قد أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا بأنه لم يستخدم حق النقض "الفيتو" ضد القرار الإنساني الصادر عن مجلس الأمن، فقط من باب التضامن مع الدول العربية.

وشدد نيبنزيا على أن روسيا "تختلف بشكل قاطع" مع محتوى القرار الذي تم تبنيه، وأشار إلى أن "المسؤولية عن جميع العواقب المحتملة ستقع على عاتق تلك الدول التي أعطت موافقتها على نسخته، التي دفعت بها الولايات المتحدة، ونحن لا يمكننا الموافقة على ذلك".

وأكد قبل التصويت أن الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار الذي اعتمدته يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة، مشيرا إلى أنه بهذا القرار "سيتوفر للقوات المسلحة الإسرائيلية هامش التحرك بشكل كامل لتطهير القطاع كما تفعل تماما، من سيصوت على القرار سيكون متواطئا ومسؤولا عن تدمير غزة".

هذا وقد تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته الدول العربية يهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وصوتت 13 دولة لصالح هذه الوثيقة، وامتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.

#اسرائيل #غزة

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