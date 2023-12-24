المقاومة تعلن اعتقال متخابرين مع الاحتلال في غزة

غزة/سما/

أعلن مصدر في "أمن المقاومة" بقطاع غزة، مساء الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، تمكنهم من إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من المتخابرين مع الاحتلال، وذلك بعد تدقيق ومراجعة الوثائق التي حصلت عليها المقاومة أثناء عملية "طوفان الأقصى".

وبحسب ما نقل موقع "مجد الأمني" عن مصدر في أمن المقاومة، فإن الأجهزة الأمنية في غزة ألقت القبض خلال اليومين الماضيين على عدد من عملاء الاحتلال في قطاع غزة بحسب تسلمها لمعلومات مهمة من كتائب القسام.

وشملت المعلومات بيانات ووثائق وصفت بالخطيرة تضّمنت أسماء كافة المتخابرين مع الاحتلال خلال الفترات الماضية، والتي حصلت عليها المقاومة خلال اقتحامها لمعسكرات الاحتلال في محيط قطاع غزة، أثناء عملية طوفان الأقصى.

وأوضح المصدر أن قيادة أمن المقاومة في قطاع غزة حصلت على كنز استراتيجي يضم معلومات أمنية عن كيفية تواصل وعمل جهاز الشاباك مع عملائه داخل قطاع غزة وعن طرق عمل العملاء؛ ما شكل صعوبة كبيرة لعمل أجهزة مخابرات الاحتلال خلال حرب "طوفان الأقصى".

وأردف المصدر أن أحد العملاء اعترف أنه كلف في بداية حرب طوفان الأقصى من ضابط المخابرات "الشاباك" بمنازل قيادة المقاومة وبعض من الأراضي الزراعية القريبة من منطقته والإبلاغ عن أي تحرك لأفراد المقاومة داخلها، فيما اعترف عميل آخر بأن العدو طلب منه البحث عن أماكن تواجد قادة المقاومة، وخاصة العسكريين والسياسيين بهدف اغتيالهم.

وختم المصدر أن قيادة أمن المقاومة في قطاع غزة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والثورية تجاه العملاء والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعامل مع العدو.

وأشار الموقع إلى أن ما تم ذكره هو ما سمح به بالنشر من أمن المقاومة مع ضرورة الاحتفاظ بباقي المعلومات، وعدم التطرق إلى تفاصيل أكثر عمقاً حول بعض التفاصيل للضرورة الأمنية.