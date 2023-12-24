أكثر من 70 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في مجزرة الاحتلال بمخيم المغازي (صور وفيديو)

غزة/سما/

استشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول 70 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا كذلك، إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.

وقال المتحدث باسم مسشفى شهداء الأقصى أن أغلب الشهداء الذين وصلوا من مخيمي المغازي والبريج من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د.أشرف القدرة أن ما يحدث في مخيم المغازي إبادة لمربع سكني بأكمله، مشيرا إلى أن عدد الشهداء وصل إلى 70 لكن الرقم مرشح للزيادة مع وجود كثيرين تحت الأنقاض.

وبين المتحدث باسم وزارة الصحة أن هناك استهدافات مركزة للمنطقة الوسطى، لافتا إلى أن لاحتلال يوجه السكان لأماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدّعِي أنها آمنة.

وأشار القدرة إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بقصف الطريق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطي لتعيق وصول سيارات الاسعاف والدفاع المدني الي اماكن الاستهداف المختلفة.

وفي اليوم الـ79 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفاد مراسلونا بأن القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي لم يتوقف منذ ساعات الصباح على مناطق شمال ووسط القطاع.

وكان مصدر طبي قد أفاد بأن 22 شهيدا ارتقوا نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ فجر اليوم.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.424 مواطنا، وجرح نحو 54.036 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.