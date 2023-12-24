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مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود الاحتلال في محاور شمال قطاع غزة

الأحد 24 ديسمبر 2023 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود الاحتلال في محاور شمال قطاع غزة



غزة/سما/

عرضت كتائب "القسام" ، مشاهد من اشتباكات عناصرها مع جنود الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود العدو في محاور شمال قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل ضابط في سلاح المدرعات في المعارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه المعلن عنها إلى 15 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية منذ صباح اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في تلك المناطق، كما أعلنت عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين في كمائن، بالتزامن مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.


ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى اليوم الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل و6 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة

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