"الأورومتوسطي": قوات الاحتلال تستبيح مدارس النازحين في غزة

غزة/سما/

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي يواصل استباحة مدارس اتخذها عشرات آلاف النازحين في أنحاء قطاع غزة ملاجئ إيواء.

وأكّد أنّ قوات الاحتلال تمارس في مدارس النازحين انتهاكاتٍ جسيمة، من عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيل وترويع للمدنيين.



وأضاف المرصد أنّه وثّق اقتحام قوات الاحتلال اليوم لمدرسةٍ في جباليا، واعتقال الذكور من سن 15 عاماً بعد إجبارهم على التعري والبقاء بملابسهم الداخلية.

كما شدّد على أنّ قوات الاحتلال حوّلت مراكز الإيواء إلى أهدافٍ مستباحة منذ الأيام الأولى لحربها في القطاع، مشيراً إلى أنّ المعلومات الأوّلية التي جمعها أكّدت أنّ الاستهدافات لم يكن لها مبرر واستهدفت مدنيين.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مراقبي الأمم المتحدة أنّ نحو 70% من المباني المدرسية في أنحاء غزة تعرضت لأضرار، مشيرةً إلى أنّ ما لا يقل عن 56 مدرسة متضررة كانت بمثابة ملاجئ للمدنيين النازحين.

يُذكر أنّ أكثر من 1.8 مليون شخص في غزّة، باتوا نازحين ويسكنون خارج منازلهم، كما يرزح قرابة 2.4 مليون شخص تحت ظروفٍ إنسانية صعبة وغير مسبوقة من الشقاء، ويتكبّدون معاناة بالغة في توفير الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب.