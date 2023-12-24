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"أونروا": فقدنا 142 فرداً من طواقمنا في قطاع غزة

الأحد 24 ديسمبر 2023 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا": فقدنا 142 فرداً من طواقمنا في قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، أنّها فقدت 142 فرداً من طواقمها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوكالة، في تغريدةٍ عبر منصة "إكس"، إنّ معظم من فقدتهم قُتلوا مع عائلاتهم في القطاع.

وأضافت أنّه من الصعب، في هذه "اللحظة الكئيبة"، أن تتمنى لأولئك الذين يحتفلون، عيدَ ميلادٍ مجيد، مع استمرار الحزن والدمار في غزة.


يأتي ذلك في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة لليوم الـ79 على التوالي، إذ تستمر مدفعية الاحتلال وطائراته الحربية في قصف الأحياء المتفرقة في أنحاء القطاع المحاصر.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20.424 شهيداً و54.036 إصابة منذ عملية "طوفان الأقصى".

كذلك، يواجه أطفال غزة خطر الموت جوعاً وعطشاً، ولا سيما في مناطق مدينة غزة وشماليها، إذ تنعدم فرص الحصول على وجبة طعام واحدة يومياً لمعظم العائلات، ويضطرون إلى استخدام أساليب غير آمنة وغير صحية لإشعال النار بهدف الطهو.

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