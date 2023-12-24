"القسام" تعلن مقتل 48 جنديا إسرائيليا وتدمير 35 آلية عسكرية

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم الأحد، عن مقتل 48 جنديا إسرائيليا وتدمير 35 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ4 أيام الماضية.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان: " تمكن مجاهدو القسام خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 48 جندياً صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وأكد أن مجاهدو القسام قاموا بتنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

وأضاف: "تم تفخيخ نفقين في وحدة "يهلوم" وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو.

وتابع: كما دك مجاهدو القسام مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية