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"يديعوت" تصدم الإسرائيليين بمعلومات وتطورات خطيرة بشأن قتال حماس والجهاد في غزة

الأحد 24 ديسمبر 2023 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" تصدم الإسرائيليين بمعلومات وتطورات خطيرة بشأن قتال حماس والجهاد في غزة



القدس المحتلة/سما/

وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها معركة للتعلم واكتساب الخبرات بالنسبة لمقاتلي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وقالت الصحيفة في مقالها: " "في معركة التعلّم التي لا تنتهي، تظهر حماس صبرا كبيرا في الميدان وتحسّن أداءها القتالي، ما أسفر عن وقوع هذه الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الجيش "الإسرائيلي".

وأضافت الصحيفة: "في الأيام الأخيرة تضاعفت التقارير الواردة من مختلف محاور القتال في شمال وجنوب قطاع غزة والتي تفيد باستخدام مقاتلي الفصائل الفلسطينية للقناصة ضد جنود الجيش الإسرائيلي".

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاتلي الفصائل الفلسطينية يبحثون عن نقاط الضعف لدى القوات الإسرائيلية في غزة وينفذون هجماتهم على هذا الأساس. 

هذا وأعلن الجيش في بيان صباح اليوم الأحد، مقتل 9 جنود، بعد أن أعلن مساء السبت مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة ، وبحسب البيانات ارتفعت حصيلة القتلى في الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، إلى 154 جندي وضابط، بينما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ بداية الحرب إلى 487.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على قطاع غزة تكلف تل أبيب ثمنا باهظا.

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.

#القدس المحتلة

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