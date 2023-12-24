ألمانيا: أمن "إسرائيل" غير ممكن إلا إذا عاش الفلسطينيون بأمان

برلين/سما/

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأحد، أن أمن إسرائيل لن يكون ممكنا إلا إذا عاش الفلسطينيون في أمان.

وقالت أنالينا بيربوك في مقابلتها مع صحيفة "Tagesspiegel" الألمانية إنه "لا يمكن لإسرائيل أن تعيش في أمان إلا إذا عاش الفلسطينيون في أمان. وبالمثل، لا يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا في أمان إلا إذا عاشت إسرائيل في أمان".

وشددت على ضرورة أن يوفر الجيش الإسرائيلي حماية أفضل للسكان المدنيين في غزة ويسمح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضحت أن مئات الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن في غزة يعيشون ما هو أشبه بالجحيم.

وتابع: "ليس لديهم ما يأكلونه، وفي بداية الشتاء يجلسون بين أكوام الركام بلا شيء".

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية: "ذكرت في كل خطاباتي أن هذا الصراع يجب أن ينتهي".

ولفتت إلى أن الأجيال الإسرائيلية والفلسطينية تعاني من هذا الصراع منذ وقت طويل جداً، ولا يوجد طريق آخر غير حل الدولتين".