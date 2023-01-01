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نتنياهو ينفي منع بايدن توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية استباقية ضد "حزب الله"

الأحد 24 ديسمبر 2023 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو ينفي منع بايدن توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية استباقية ضد "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، ما ورد من تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد منعه من القيام بضربة عسكرية استباقية ضد "حزب الله" اللبناني.


وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن نتنياهو نفى ما ورد من تقارير أمريكية تقضي بأن الرئيس بايدن قد مارس ضغوطا على بلاده لمنعها من القيام بضربة استباقية ضد "حزب الل"ه في الجنوب اللبناني.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو قد علق على ذلك خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، أنه رأى تصريحات أو منشورات كاذبة تدّعي أن أمريكا منعت وتمنع إسرائيل من القيام بعمليات عسكرية أو عملياتية في المنطقة، وأن هذا الأمر ليس صحيحًا.


وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن بلاده ذات سيادة، وقراراتها في الحرب مبنية على اعتبارات عملياتية، لا تمليها الضغوط الخارجية، وأن قرارات الجيش مستقلة.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، نقلا عن مصادر خاصة، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منع هجومًا على لبنان في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.


جاء ذلك بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تعليقا على ما تم تداوله في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بشأن قيام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإقناع نتنياهو بعدم مهاجمة "حزب الله" خشية وقوع حرب إقليمية.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، وعددًا آخر من كبار المسؤولين في المستوى الأمني الإسرائيلي، دعموا فكرة شنّ هجوم على لبنان، لاعتقادهم أنه سيحدث تغييرًا استراتيجيًا، ويغيّر خريطة التهديدات الموجهة إلى إسرائيل.


ولفتت الصحيفة بأن نتنياهو خشيَ فتح جبهة أخرى كبيرة، في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولذلك عرقل اتخاذ القرار بشأن الهجوم، وأقام حكومة طوارئ وأدخل إلى مجلس الحرب كلاً من بيني غانتس، وغادي أيزنكوت، اللذين عارضا الهجوم على لبنان، وفضّلا التركيز على الحرب ضد حركة حماس.

#نتنياهو

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