نتنياهو: الحرب على قطاع غزة تكلفنا ثمنا باهظا

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على قطاع غزة تكلف تل أبيب ثمنا باهظا.



وأكد نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن كلفة الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي "باهظة"، بعد مقتل 15 جنديا منذ يوم الجمعة.

وقال: "ندفع ثمنا باهظا للغاية في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال".

وأضاف: "هذا صباح صعب، بعد يوم صعب للغاية من القتال في غزة. بالنيابة عن جميع أعضاء الحكومة وشعب إسرائيل بأكمله، أود أن أرسل التعازي إلى عائلات جنودنا الأبطال الذين سقطوا في الحرب من أجل وطننا. قلوبنا مع العائلات، قلوبنا تنفجر من أجل حياة الشباب التي قطعت في أوج عطائها. ونرسل جميعا أطيب التمنيات بالشفاء العاجل لجرحانا".