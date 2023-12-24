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"الحوثيون" ينفون استهداف سفينة تابعة للغابون في البحر الأحمر

الأحد 24 ديسمبر 2023 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الحوثيون" ينفون استهداف سفينة تابعة للغابون في البحر الأحمر



صنعاء/سما/

علنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، عن "قيام بارجة أمريكية بإطلاق نار استهدف طائرة استطلاع تابعة لها".


وقال المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، إن "البارجة الأمريكية قامت بإطلاق النار بطريقة هيستيرية وبأسلحة متعددة، لتظهر حالة الإرباك والقلق"، مشيرا إلى أن أحد الصواريخ انفجرت بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر تابعة لجمهورية الغابون وهي آتية من الموانئ الروسية".


وأكد عبد السلام أن "تهديد الملاحة البحرية الدولية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا وشركائها الآتين إلى المنطقة دون وجه حق سوى توفير خدمة الأمان لسفن كيان العدو الإسرائيلي".

وأضاف أن "البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة"، داعيا الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إلى إدراك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي.

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