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"الكنيست" يجتمع غداً لبحث ملف الأسرى لدى المقاومة

الأحد 24 ديسمبر 2023 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكنيست" يجتمع غداً لبحث ملف الأسرى لدى المقاومة



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكنيست سيعقد، غدًا الاثنين، جلسة خاصة لبحث ملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة


وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الكنيست سيعقد، في تمام الرابعة من عصر الغد، جلسة خاصة لمناقشة ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، منذ ما يزيد عن 79 يومًا كاملة.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، أن عدد  المحتجزين لدى "حماس" بلغ 129 رهينة، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة، يائير لابيد، ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، سيشاركون في تلك الجلسة.

وفي السياق نقل موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي قوله أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيناقش يوم الإثنين مقترحا مصريا لصفقة تبادل أسرى.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن المقترح المصري أولي ولم ينضج بعد لكن عرضه من مصر مهم وإيجابي.

وأشار إلى أن مصر قادرة على الضغط بشكل كبير على حماس وكلما كان الدور المصري أكبر ارتفعت فرص التوصل إلى اتفاق.

#الكنيست الاسرائيلي

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