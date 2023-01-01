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الحكومة الإسرائيلية تصادق على تحويل 75 مليون شيكل "لاحتياجات أمن" البؤر الاستيطانية

الأحد 24 ديسمبر 2023 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تحويل 75 مليون شيكل "لاحتياجات أمن" البؤر الاستيطانية



القدس المحتلة/سما/

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، على اقتراح وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، بتحويل 75 مليون شيكل لصالح "الأمور الأمنية في الاستيطان الشبابي في يهودي والسامر"، أي للمستوطنين في البؤر الاستيطانية العشوائية.

ويأتي ذلك بعد عشرة أيام من المصادقة على ميزانية الدولة المعدلة، للعام الحالي، بسبب الحرب على غزة، وبعد خمسة أيام من المصادقة على تحويل 75 مليون شيكل من وزارة الداخلية إلى وزارة الاستيطان.

وأشار صحيفة "ذي ماركر" إلى أن تحويل المبلغ للبؤر الاستيطانية تم إخفاؤه عن الجمهور، إذ لم يظهر في البيان الرسمي حول المواضيع التي تناقشها الحكومة اليوم. ورجحت الصحيفة أن إخفاء هذا الموضوع عن الجمهور نابع من معارضة جهات مهنية وقانونية في الحكومة، "إثر ادعاءات بعدم قانونية رثد هذه الأموال، وكذلك على إثر توقع عجز مالي عميق في ميزانية العام 2024، والتخوف من غياب أداء مسؤول وملجوم في الميزانية قد يؤدي إلى خفض التدريج الائتماني لإسرائيل".


وكان سموتريتش قد طلب المصادقة على ميزانية للبؤر الاستيطانية العشوائية قبل المصادقة على ميزانية الدولة، وتم رفض طلبه في أعقاب عدم موافقة دائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس الحكومة على رصد ميزانية أمنية ليس عن طريق وزارة الأمن.

وتأتي مصادقة الحكومة، اليوم، بالرغم من موقف شعبة الميزانيات في وزارة المالية، الذي بموجبه لم يتم تلقي تفاصيل كافية حول الاحتياجات الأمنية وسلم الأفضليات في الميزانية المطلوبة للبؤر الاستيطانية.

#اسرائيل #الاستيطان

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