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مقترح مصري لعقد صفقة بين "إسرائيل" وحماس يتكون من 3 مراحل

الأحد 24 ديسمبر 2023 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقترح مصري لعقد صفقة بين "إسرائيل" وحماس يتكون من 3 مراحل



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه، أن مصر قدّمت لإسرائيل وحركة حماس عرضاً جديداً بشأن صفقة لتبادل الأسرى يتكون من ثلاث مراحل، في ظل التأكيد على موافقة الاحتلال على الصفقة بشكل كامل.

وأضافت القناة بأن المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح نحو 40 محتجزاً إسرائيلياً من النساء والمرضى والرجال المسنين، مقابل وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين أو ثلاثة، على أن يُفرج في المرحلة الثانية عن جنديات إسرائيليات وجثامين، وفي الوقت نفسه، الشروع في مفاوضات حول اليوم التالي للحرب، في حين تسمح دولة الاحتلال الإسرائيلي من جانبها مجدداً بهُدن وإطلاق سراح مقاومين.

أما المرحلة الثالثة، التي قالت القناة إنها تشكّل معضلة كبيرة بالنسبة لإسرائيل، فتنص على إطلاق المقاومة سراح رجال وجنود إسرائيليين، مقابل الإفراج عن مقاومين فلسطينيين، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة والتوصّل إلى وقف شامل لإطلاق النار.  


ولفتت القناة إلى عدم وجود موافقة إسرائيلية كاملة على المقترح المصري، في حين لا مشكلة بالنسبة إلى تل أبيب بالموافقة على المرحلة الأولى، المشابهة للصفقة السابقة، التي استعادت من خلالها عدداً من المحتجزين وأطلقت سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين.

أما في ما يتعلق بالمرحلتين الأخريين، خاصة الثالثة من بينهما، فلا يمكن لإسرائيل حالياً التعهد بهما، وفق ما أوردته القناة.

يأتي ذلك فيما قالت هيئة البث الرسمية (كان)، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث هاتفياً مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، وبحث معه إمكانية المضيّ في صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

وترفض المقاومة الفلسطينية الدخول في أي صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين قبل وقف الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 79 يومًا، خاصة في ظل إصرار قادة الاحتلال على التهديد بمواصلة الحرب، رغم الدمار الهائل الذي حل بالقطاع، حتى "القضاء على حماس".

#مصر

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