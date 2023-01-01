الاحتلال يكشف كيف حصدت المقاومة جنوده بغزة (شاهد)

غزة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تفاصيل مقتل عدد كبير من جنود الاحتلال على يد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل 14 جنديا، خلال 24 ساعة، في أكبر حصيلة حتى الآن نتيجة ضراوة المعارك، والكمائن التي أعدتها المقاومة للجنود في محاور القتال بغزة.

وكشف الاحتلال، أن أربعة من الجنود قتلوا على الفور وأصيب اثنان منهم بجروح خطيرة، نتيجة فشل منظومة "تروفي" التي تعترض الصواريخ، في التصدي لقذيفة مضادة للدروع، ما تسبب في اختراقها مدرعتها وانفجارها بالداخل.

وأشار في مواجهة أخرى، إلى أن المقاومين، كانوا فخخوا مبنى وسط قطاع غزة، بعبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل جنديين على الفور، وإصابة 10 آخرين ثلاثة منهم بجروح خطرة.

وقال الاحتلال، إن اثنين من الجنود قتلا على الفور، نتيجة تفجير عبوة ناسفة، قرب مركبة عسكرية، فيما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.



وبثت حسابات عبرية، لقطات مسربة، لجيب من نوع هامر، تعرض لعبوة ناسفة في قطاع غزة، وتظهر فيه بركة من دماء الجنود بداخله.

وتظهر كمية كبيرة من آثار الشظايا التي اخترقت الجسم المصفح للجيب العسكري، وآثار دماء الجنود الغزيرة فيه، ما يكشف حجم الخسائر التي يتعرض لها الاحتلال داخل قطاع غزة على يد المقاومة.

وكانت كتائب القسام، كشفت أمس، في العديد من البيانات، عن العمليات التي نفذتها بحق جنود الاحتلال، ومنها استهداف مجموعة من الجيبات القيادية، في منطقة جحر الديك، بعبوات ناسفة، ومؤكدة إيقاع خسائر كبيرة من القتلى والجرحى بين صفوف الاحتلال.

يشار إلى أن حصيلة قتلى الاحتلال منذ الغزو البري، ارتفعت إلى 156 ضابطا وجنديا، في حين بلغت الحصيلة الإجمالية منذ عملية طوفان الأقصى 486 جنديا.