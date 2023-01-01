"القسام" تعلن قتل عدد من الجنود الإسرائيليين في غزة

غزة/سما/

أعلنت كتائب "القسام"، اليوم الأحد عن قتل عدد من الجنود الإسرائيليين وتدمير 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلنت القسام في بلاغ عسكري استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأكدت الكتائب قنص 3 جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما ّأعلنت عن تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة وأكد مجاهدوها مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين.

وأضافت "القسام" في بيانها أن مقاتليها استهدفوا بقذائف "الياسين 105" ثلاث دبابات "ميركافا" إسرائيلية إحداها في حي القصاصيب بمخيم جباليا، واثنتان على مشارف منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل 8 من عسكرييه في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 485.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.