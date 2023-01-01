  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة يصل إلى القاهرة

الأحد 24 ديسمبر 2023 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة يصل إلى القاهرة



القاهرة/سما/

وصل، اليوم الأحد، وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة الامين العام للحركة القائد زياد النخالة إلى العاصمة المصرية القاهرة.


وأفاد مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة تأتي تلبية لدعوة مصرية للتباحث  في سبل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وصفقة التبادل.


وأضاف المصدر أن وفد الحركة في القاهرة سيؤكد موقفه لجهة ربط اي تبادل للاسرى بمفهوم الجميع مقابل الجميع بعد وقف اطلاق النار وليس قبله ضمن عملية سياسية يتفق عليها الشعب الفلسطيني ممثلا بمختلف قواه السياسية.


 

#زياد النخالة

الأكثر قراءة اليوم

"أنفاق غزة" تصدم الجيش الإسرائيلي: أكبر بنسبة 500% إلى 600% من تقديراته

فيديو: أسيرتان إسرائيليتان تتحدثان عن ظروف الاحتجاز ومعاملة المقاومة لهم

هآرتس: بينما نحن منشغلون بحرب غزة يحلم نتنياهو وهاليفي بـ"عملية عنتيبي"

"سبت أسود آخر"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود وضباط خلال المعارك بغزة

تحليل: انتقال إسرائيل لمرحلة ثالثة من المعارك قد يشكل بداية انحسار للحرب

واشنطن بوست: مستوى الدمار في قطاع غزة ليس له مثيل

كيف أجبر الاحتلال أهل غزة على النزوح إلى الجنوب؟

الأخبار الرئيسية

6587fa6e4236042ede7bbfdb

"القسام" تعلن قتل عدد من الجنود الإسرائيليين في غزة

إعلام إسرائيلي يكشف أخطر ما يواجه الجيش في غزة

1715804996

محللون إسرائيليون: الجيش يواجه "حرب استنزاف" في "وحل غزة" ويدفع ثمناً باهظاً

نتنياهو: لا وقف لحرب غزة وقراراتنا مستقلة

الحرب

تحليل: انتقال إسرائيل لمرحلة ثالثة من المعارك قد يشكل بداية انحسار للحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية