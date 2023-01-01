وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة يصل إلى القاهرة

القاهرة/سما/

وصل، اليوم الأحد، وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة الامين العام للحركة القائد زياد النخالة إلى العاصمة المصرية القاهرة.



وأفاد مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة تأتي تلبية لدعوة مصرية للتباحث في سبل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وصفقة التبادل.



وأضاف المصدر أن وفد الحركة في القاهرة سيؤكد موقفه لجهة ربط اي تبادل للاسرى بمفهوم الجميع مقابل الجميع بعد وقف اطلاق النار وليس قبله ضمن عملية سياسية يتفق عليها الشعب الفلسطيني ممثلا بمختلف قواه السياسية.



