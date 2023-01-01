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"الشعبية": تصريحات بايدن تثبت ضلوع واشنطن في حرب غزة

الأحد 24 ديسمبر 2023 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية": تصريحات بايدن تثبت ضلوع واشنطن في حرب غزة



غزة/سما/

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة حول وقف الحرب في غزة، تثبت ضلوع واشنطن في حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الجيش الإسرائيلي في غزة.

وجاء في بيان الجبهة الشعبية: "تصريحات مجرم الحرب بايدن "بأنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار تصرف قمة بالوقاحة والإجرام وتثبت مجددا شراكة أمريكا في الجرائم المروعة وحرب الإبادة التي يقترفها العدو الصهيوني في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "في ضوء تراجع شعبية بايدن بسبب موقفه من الحرب المدمرة على قطاع غزة والفظائع التي ترتكب بالرغم من قدرته على إنهائها ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح، إلا أنه يأبى ذلك، ويثبت أنه أكثر إجراما وتصهيناً وفاشية وعنصرية من المجرمين الصهاينة أنفسهم".

وأشار البيان إلى أن ما جاء في تصريح بايدن "حول شعوره بالحزن إزاء مقتل إسرائيلي من أصل أمريكي كان محتجزا لدى المقاومة، يظهر سياسة ازدواجية المعايير بأبشع صورها، فيما يتغاضى عن قتل إسرائيل لأكثر من 20 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ومواصلته اقتراف مجازر كبرى وحرب إبادة بحق شعب بأكمله، متغاضيا أن الجندي قتل بنيران إسرائيلية وليس بنيران المقاومة".

وختمت الجبهة بيانها: "بايدن وكل المتصهينين القتلة في البيت الأبيض أو المتخاذلين والمتآمرين والصامتين على قتل الأبرياء في قطاع غزة مصيرهم مزبلة التاريخ، ودماء ومعاناة الشعب الفلسطيني ستتحول إلى لعنة مدمرة لهذه المستعمرة الكبرى الأكثر إجراما ودموية عبر التاريخ، وستكتب شهادة الوفاة السياسية لهذا المجرم من المشهد السياسي قريبا".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت "خاصة"، ولم يصر فيها على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

#الجبهة الشعبية

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