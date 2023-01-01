  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام إسرائيلي يكشف أخطر ما يواجه الجيش في غزة

الأحد 24 ديسمبر 2023 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يكشف أخطر ما يواجه الجيش في غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن أخطر ما يواجه الجيش الإسرائيلي في غزة منذ بدء الحرب على القطاع.


وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أصعب ما يواجه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو "الأنفاق"، فهو أكبر تحد تواجهه في غزة منذ بداية القتال البري في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت أن مقتل 8 جنود إسرائيليين الليلة في الحرب على غزة هو أحد أقسى الأحداث في عطلات نهاية الأسبوع منذ الحرب في القطاع، موضحة أن معركة الجيش الإسرائيلي في غزة ستكون "صعبة".


وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأحد، مقتل جندي آخر خلال الحرب على قطاع غزة ما يرفع عدد قتلاه منذ مساء أمس إلى 14 قتيلا، حيث أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مقتل الرقيب أول روئي إلياس (21 عاما) من تسوفير، وسقط خلال المعارك العسكرية الإسرائيلية الدائرة على جنوبي غزة".


وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة. وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.


وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.

الأكثر قراءة اليوم

"أنفاق غزة" تصدم الجيش الإسرائيلي: أكبر بنسبة 500% إلى 600% من تقديراته

فيديو: أسيرتان إسرائيليتان تتحدثان عن ظروف الاحتجاز ومعاملة المقاومة لهم

هآرتس: بينما نحن منشغلون بحرب غزة يحلم نتنياهو وهاليفي بـ"عملية عنتيبي"

"سبت أسود آخر"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود وضباط خلال المعارك بغزة

تحليل: انتقال إسرائيل لمرحلة ثالثة من المعارك قد يشكل بداية انحسار للحرب

واشنطن بوست: مستوى الدمار في قطاع غزة ليس له مثيل

كيف أجبر الاحتلال أهل غزة على النزوح إلى الجنوب؟

الأخبار الرئيسية

وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة يصل إلى القاهرة

1715804996

محللون إسرائيليون: الجيش يواجه "حرب استنزاف" في "وحل غزة" ويدفع ثمناً باهظاً

نتنياهو: لا وقف لحرب غزة وقراراتنا مستقلة

الحرب

تحليل: انتقال إسرائيل لمرحلة ثالثة من المعارك قد يشكل بداية انحسار للحرب

لابيد: الحكومة لم تحدد هدفا استراتيجيا للحرب الجارية بغزة والخيارات التي تملكها لاستعادة الأسرى “سيئة”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية