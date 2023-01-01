إعلام إسرائيلي يكشف أخطر ما يواجه الجيش في غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن أخطر ما يواجه الجيش الإسرائيلي في غزة منذ بدء الحرب على القطاع.



وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أصعب ما يواجه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو "الأنفاق"، فهو أكبر تحد تواجهه في غزة منذ بداية القتال البري في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت أن مقتل 8 جنود إسرائيليين الليلة في الحرب على غزة هو أحد أقسى الأحداث في عطلات نهاية الأسبوع منذ الحرب في القطاع، موضحة أن معركة الجيش الإسرائيلي في غزة ستكون "صعبة".



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأحد، مقتل جندي آخر خلال الحرب على قطاع غزة ما يرفع عدد قتلاه منذ مساء أمس إلى 14 قتيلا، حيث أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مقتل الرقيب أول روئي إلياس (21 عاما) من تسوفير، وسقط خلال المعارك العسكرية الإسرائيلية الدائرة على جنوبي غزة".



وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة. وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.



وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.