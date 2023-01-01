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الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يضلل المدنيين ومن ثم يرتكب المجازر بحقهم

الأحد 24 ديسمبر 2023 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يضلل المدنيين ومن ثم يرتكب المجازر بحقهم



غزة/سما/

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضلل المدنيين ويرغمهم على النزوح إلى مناطق يقصفها ويقتلهم فيها.

وأضاف المكتب في بيانه: "طالب الجيش الإسرائيلي سكان 8 أحياء في المحافظة الوسطى بالنزوح إلى دير البلح خلال الـ48 ساعة الماضية، وبعد ذلك نفذ 5 مجازر في ذات المنطقة التي طالبهم بالنزوح إليها مما أدى إلى ارتقاء 28 قتيلا و88 جريحا".

وتابع البيان: " يتعمد الجيش تضليل المدنيين الذين في غالبيتهم هم أطفال ونساء، بغية إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والضحايا في جريمة حرب مزدوجة، الأولى: هي إجبار المدنيين على التهجير القسري من منازلهم، والثانية: هي إعدامهم وقصفهم بشكل مباشر ومقصود".

ودعا البيان "الشعب الفلسطيني إلى اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر من إسرائيل الذي يحاول أن يوقع أكبر قدر ممكن من الضحايا في صفوفهم، وأن يكونوا على فهم ويقظة من هذه المؤامرات وحملات التضليل التي يمارسها ضدهم".

كما طالب "كافة دول العالم الحر والمنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي مازال يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، كما حمّل الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي إضافة إلى إسرائيل كامل المسؤولية عن جرائم الإبادة الجماعية التي تتناقض مع القانون الدولي وكل القوانين الدولية".

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