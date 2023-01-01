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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا و424

الأحد 24 ديسمبر 2023 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا و424



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة "العدوان" الإسرائيلي على القطاع إلى "20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت الحصيلة السابقة، التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة السبت، "20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا".

وأضافت الوزارة، في بيان الأحد، أنه تم تسجيل "166 شهيدا و384 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب بلغ 101صحفي.

وقال المكتب، في بيان عبر "تلغرام": "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 101 صحفيا وصحفية منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الصحفي الشهيد أحمد المدهون، في قصف للاحتلال (الإسرائيلي) في شمالي القطاع".

وإلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلّفت الحرب الإسرائيلية دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

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