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ماكرون قلق إزاء الوضع المأساوي للمسيحيين الكاثوليك في غزة

الأحد 24 ديسمبر 2023 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون قلق إزاء الوضع المأساوي للمسيحيين الكاثوليك في غزة



سما / وكالات /

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه العميق "إزاء الوضع المأساوي للمسيحيين الكاثوليك في قطاع غزة حيث قتلت امرأة وابنتها من أبناء الرعية بطريقة وحشية برصاص جندي إسرائيلي". 

وقال قصر الإليزيه في بيان له اليوم الأحد، إن ماكرون أعرب لبطريرك القدس الكاردينال بيار-باتيستا بيتسابيلا خلال مكالمة هاتفية جرت عشية عيد الميلاد عن "قلقه العميق إزاء الوضع المأساوي لرعية اللاتين في غزة"، حيث "يعيش مئات المدنيين من جميع الأديان تحت القنابل والرصاص منذ أكثر من شهرين"، وقدم "تعازيه بمقتل اثنتين من الرعية بطريقة وحشية قبل أيام".

وفي 16 ديسمبر قتلت امرأة وابنتها مسيحيتان برصاص جندي إسرائيلي أمام الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة وفي اليوم التالي ندد البابا فرنسيس بمقتلهما. 

وقبيل قداس عيد الميلاد في كنيسة المهد في بيت لحم بالضفة الغربية، طلب ماكرون من بطريرك اللاتين "إيصال رسالة سلام وتضامن إلى جميع المسيحيين في الأراضي المقدسة، والتأكيد لهم على وقوف فرنسا إلى جانبهم". 

وأكد ماكرون مجددا "وفاء فرنسا بالتزاماتها، وخصوصا الدور المتميز بحماية الطوائف المسيحية الذي تمارسه من خلال القنصلية الفرنسية العامة في القدس". 

وشدد على أن "هذه المسؤولية الموروثة من التاريخ سيتم تحملها بالكامل في مواجهة المخاطر المعاصرة التي تثقل كاهل هذه الطوائف".

وأرسل ماكرون أيضا رسالة "دعم وتضامن" إلى الطوائف المسيحية عبر القنصلية الفرنسية في القدس.

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