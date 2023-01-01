العدد يرتفع لـ14 قتيلا خلال 24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي جديد بغزة

القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل أحد جنوده في جنوبي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 14 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

الجيش قال، في بيان مقتضب، إن الرقيب روي إلياس (21 عاما)، وهو جندي في كتيبة الهندسة 603، قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة.

وأعلن الجيش، عبر بيان صباح الأحد، مقتل 8 جنود، بعد أن أعلن مساء السبت مقتل 5.

وبحسب بيانات الجيش، ارتفعت حصيلة قتلاه منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 153، بينما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ بداية الحرب إلى 486.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20 ألفا و258 شهيدا، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل و6 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وكانت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية أعلنت السبت، في بيان مقتضب على تلغرام، إن عناصرها “تمكنوا من استهداف جنديين صهيونيين بقذيفة RPG في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، أدت إلى مقتلهم على الفور وتحولهم إلى أشلاء”.

كما ذكرت في بيان آخر، أن عناصرها “تمكنوا من استدراج 5 جنود صهاينة من وحدة يهلوم، داخل أحد الأنفاق القسامية شرق خانيونس، وبمجرد دخولهم للنفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر”.

وفي بيان ثالث قالت القسام، إن عناصرها “تمكنوا من إيقاع 4 جيبات (عربات) لقيادة العدو، في كمين محكم في منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزة”.

وأوضحت أن عناصرها “قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم، ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت “20 ألفا وو258 شهيدا و53 ألفا وو688 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.