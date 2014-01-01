لواء "إسرائيلي": حماس من يُدير الصراع والحرب بدأت بفشل ساحق لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

وصف نائب رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" السابق اللواء المتقاعد يائير جولان، تصريحات وتصرفات وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت بـ "الغبية وغير الضرورية".

وقال "جولان" في تصريحات إذاعية نشرتها صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأحد، إن شن "إسرائيل" حربًا "يضحي فيها خيرة أبنائها دون أهداف حربية أمر صادم". مؤكدًا أن "مشكلة العملية البرية هي أن المستوى السياسي لا يوضح أهداف الحرب".

وشدد القائد العسكري "الإسرائيلي" على أنه "يستحيل تجاهل أن الحرب بدأت بفشل ساحق لإسرائيل حتى لو نلنا من يحيى السنوار (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة)".

ودعا "جولان" القيادة السياسية في دولة الاحتلال إلى "قول الحقيقة، وتأخير القضاء على حماس". مضيفًا: "لا مفر من التوصل لاتفاق مع حماس وليس مع أي فاعل آخر".

وأوضح: "نهج الكذب الحالي لدى الحكومة يعني أن مواطنينا (المستوطنين) لن يعودوا لبيوتهم على الحدود (غلاف غزة ومستوطنات شمال فلسطين المحتلة). علينا بناء مؤسسة صهيونية مزدهرة هنا فكيف سنفعل ذلك بعد كل ما يحدث؟!".

ونوه إلى أن "حماس هي الوحيدة القادرة على إطلاق سراح المختطفين (أسرى الاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة) وليس نحن".

ونبه إلى أن حركة حماس "دخلت الحرب (معركة طوفان الأقصى) مدركة أن سيناريو تدمير الضاحية الجنوبية (لبنان) محتمل". مؤكدًا: "حماس حققت هدفا استراتيجيا حين قالت لإسرائيل: أنا من يدير الصراع".

وجدد التأكيد على أن تصريحات غالانت بشأن السنوار "دعاية حرب غبية لا معنى لها". مبينًا: "غالانت يدعو السنوار للخروج إلى غزة لرؤية حجم الدمار؛ هذه تصريحات حمقاء، ألم يشاهد السنوار الدمار في حربي 2014 و2021؟ ألم يشاهد ما حصل للضاحية الجنوبية بلبنان؟ هذه حماقة!".

واعتبر اللواء السابق في جيش الاحتلال، يائير جولان، أنه ورغم الدمار الذي أحدثه جيش الاحتلال في قطاع غزة "ظهرنا كدولة ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أمريكية".

وطالب بـ "إجراء الانتخابات الآن". موضحًا: "من المستحيل مواصلة القتال مع هذه الحكومة غير القادرة على تحديد أهداف الحرب، ومن الضروري تغيير حكومة نتنياهو في أسرع وقت ممكن".