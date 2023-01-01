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بريطانيا: لن نسمح بأن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة

الأحد 24 ديسمبر 2023 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا: لن نسمح بأن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة



وكالات / سما /

قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، اليوم الأحد، إنه لا يمكن السماح بأن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بصد الهجمات لحماية تدفقات التجارة العالمية.

وأضاف شابس، في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية: "شهدنا الاضطرابات التي حدثت في البحر الاحمر والتي أدت لتجنب كبار الشركات، عبور البحر الأحمر".

وتابع: "لا يمكننا أن نسمح بأن تصبح أي منطقة بحرية منطقة محظورة، وخاصة هذا الطريق الحيوي".

وأوضح أن "هذه الهجمات تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري".

كما أكد وزير الدفاع البريطاني أن "لندن ملتزمة بصد هذه الهجمات لحماية التدفق الحر للتجارة العالمية".

وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

#البحر الأحمر #بريطانيا

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