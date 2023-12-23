الإعلامي الحكومي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب "مزدوجة" في قطاع غزة

غزة / سما /

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يُضلل الفلسطينيين المدنيين ويرغمهم على النزوح لمناطق أخرى، قبل أن يقوم بقصف تلك المناطق ويقتل ويُصيب النازحين.

وأوضح "الإعلامي الحكومي" في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال طلب من 8 أحياء بالمحافظة الوسطى النزوح إلى منطقة دير البلح، وخلال 48 ساعة من نشره لذلك؛ قام بارتكاب 5 مجازر في ذات المنطقة "دير البلح" مما أدى إلى ارتقاء 28 شهيداً و88 جريحاً.

وأكد: "جيش الاحتلال يتعمّد تضليل المدنيين، وغالبيتهم أطفال ونساء، من أجل إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والضحايا في جريمة حرب مزدوجة".

ونوه إلى أن "الجريمة الأولى هي إجبار المدنيين على التهجير القسري من منازلهم، والثانية إعدامهم وقصفهم بشكل مباشر ومقصود".

ودعا "الإعلامي الحكومي" أبناء الشعب الفلسطيني إلى اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر من الاحتلال الذي يحاول أن يوقع أكبر قدر ممكن من الضحايا في صفوفهم.

وطالب، المواطنين بـ "فهم ويقظة" من هذه المؤامرات وحملات التضليل التي يمارسها جيش الاحتلال ضدهم.

وجدد مطالبة، كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية، بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية التي مازال يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

وحمّل "الإعلامي الحكومي" في غزة، الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، إضافة إلى الاحتلال "الإسرائيلي"، كامل المسؤولية عن جرائم الإبادة الجماعية التي تتناقض مع القانون الدولي وكل القوانين الدولية.