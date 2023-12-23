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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 101 بغزة

الأحد 24 ديسمبر 2023 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 101 بغزة



غزة / سما /

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل الصحفي الفلسطيني أحمد المدهون، في قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحفيين القتلى منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 101.

 

وقال المكتب، في بيان له: "ارتقاء الصحفي الشهيد أحمد جمال المدهون، نائب مدير وكالة الرأي الفلسطينية (تابعة لحكومة غزة)، على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة شمالي القطاع".

 

وأضاف: "بذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 101 منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة".

 

ويشار إلى أن المكتب الحكومي أعلن، في بيان له، يوم أمس السبت، عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال الحرب على قطاع غزة  و بلغوا 100 صحفي.

#الشهداء #الصحفيين #غزة

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