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اشتباكات عنيفة على عدة محاور شمال وجنوب قطاع غزة

الأحد 24 ديسمبر 2023 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباكات عنيفة على عدة محاور شمال وجنوب قطاع غزة



غزة / سما/

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الأحد بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال في قطاع غزة بمختلف الأسلحة والذخائر منذ ساعات الصباح الأولى.

وتركزت الاشتباكات في جحر الديك والمغراقة وجنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

محور الشمال..

اقتحمت القوات الإسرائيلية  مدرسة الرافعي بجباليا البلد، واعتقلت الرجال وأخرجت النساء من هناك بالقوة وسط إطلاق للنار.

ووفقا لشهود عيان عشرات القتلى والجرحى في شوارع جباليا البلد والقصف يمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة.

محور الوسط..

سقط منذ مساء أمس السبت نحو 40 قتيلا وأصيب العشرات بقصف إسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة.

محور الجنوب..
أسفر القصف الإسرائيلي على محافظة خان يونس منذ مساء الأمس عن سقوط 19 قتلا، كما قتل شخصان اليوم أحدهما طفل في قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين أثناء محاولتهم الحصول على المياه شرق خان يونس.

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