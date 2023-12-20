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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة

الأحد 24 ديسمبر 2023 06:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه الإجمالي منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 485 قتيلا.

 

وقال الجيش الإسرائيلي إن 485 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في القطاع، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996 جنديا بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.

ونشر على موقعه الإلكتروني صور وأسماء قتلاه الـ8، وهم: الرقيب ديفيد بوغدانوفسكي 19 عاما من حيفا، والرقيب أوريل باشان 20 عاما من حيفا، مقاتلان في كتيبة الهندسة 603، تشكيل "سار ميجولان" (7).

الرقيب جال هيرشكو 20 عاما من مفتاح، قائد فصيلة في كتيبة الهندسة 603 تشكيل "سار ميجولان" (7).

الرقيب إيتمار شيمن 21 عاما من مالبيد، والرائد (احتياط) نداف يساكر فرحي 30 عاما من هرتسليا، مسعفان في الكتيبة 7810، لواء يفتاح (11).

الرائد (احتياط) إلياهو مئير أوحانا 28 عاما من حيفا، مقاتل في الكتيبة 7810 لواء يفتاح (11).

اللواء احتياط إليساف شوشان 23 عاما من القدس، ورقيب احتياط أوهاد عاشور 23 عاما من كفار يونا، مقاتلان في الكتيبة 6646 تشكيل شوالي ماروم (646).

ومساء أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال مع حركة "حماس".

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