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عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصُل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

الأحد 24 ديسمبر 2023 04:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصُل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة



غزة/سما/

 استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين الآمنين في بيوتهم، مساء اليوم السبت، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية على الشريط الساحلي الغربي.

جنوبا، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزل في الحي الياباني، غرب خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل منذ صباح اليوم قصفها العنيف على خان يونس، ما أدى لاستشهاد وجرح عشرات المواطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الضوئية شمال شرق خان يونس.

وسطا، شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على مناطق عديدة وسط القطاع.

قصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا في دير البلح، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة لوجود العشرات تحت الركام.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة ياسين في شارع العشرين بمخيم النصيرات، ما أدى لإصابة امرأة حامل، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال القنابل الضوئية شمال المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها البري لأحياء مدينة غزة، وشمال القطاع، ومحيط خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول /أكتوبر الماضي عن استشهاد 20,258 مواطنا، وجرح نحو 53,688 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

#قطاع غزة

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