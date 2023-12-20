"القسام" تعلن عن معارك ضارية في جباليا.. وجيش الاحتلال: الحرب في غزة لها ثمن باهظ

غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة على محور جباليا البلد ومخيم جباليا.

وقالت "القسام" في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات العدو المتوغلة في محور مشترك بين جباليا البلد والمخيم شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان: "يتصدى مقاتلونا لقوة صهيونية معززة بالآليات العسكرية بقذائف الياسين 105 وقذائف الـ "TBG"، وأكد مجاهدونا إيقاع عدد منهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم".

وأفاد مصادر محلية أن المقاومة الفلسطينية تخوض معارك طاحنة في حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة وأخرى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، بعد محاولة الجيش الإسرائيلي التقدم من عدة محاور.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري اليوم السبت، بأن الجيش يوسع عملياته في شمال وجنوب قطاع غزة ويخوض معارك ضارية في معاقل حركة "حماس".

وقال هاغاري: "نواجه قتالا من الأنفاق والمخربون يخرجون منها ويواجهوننا، ونوسع عملياتنا في شمال وجنوب قطاع غزة ونخوض معارك ضارية في معاقل حماس".

ووشدد هاغاري على أن القتال في غزة معقد وسيستغرق وقتا.. نحن نتعلم الدروس كل يوم لضمان ضرر أقل لقواتنا. هذه الحرب لها ثمن باهظ، لكن العملية البرية ضرورية لتحقيق أهداف الحرب".

وأضاف: "استولينا على 30 ألف قطعة سلاح بما فيها صواريخ وعبوات ناسفة خلال القتال في قطاع غزة"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا لـ "حزب الله" في الشمال من بينها بنى تحتية.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ78 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.