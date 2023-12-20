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بايدن: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة

السبت 23 ديسمبر 2023 11:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة



واشنطن/سما/

 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم السبت.

وأضاف بايدن للصحافيين في واشنطن “أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم وهي محادثة خاصة”.

وتابع “لم أطلب وقف إطلاق النار”، وذلك ردا على أحد الأسئلة.

وفي وقت سابق السبت، قال نتنياهو إنه أبلغ بايدن أنّ تل أبيب لن توقف الحرب ضد قطاع غزة، إلا بعد تحقيق أهدافها كاملة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن الأخير أعرب لبايدن عن “تقديره للموقف الأمريكي في مجلس الأمن الدولي“.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مرتين ضد قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأمس الجمعة، اعتمد مجلس الأمن مشروع قرار قدمته الإمارات باسم المجموعة العربية بغالبية 13 صوتا إيجابيا و”امتناع” روسيا والولايات المتحدة.

وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: "تصريح الرئيس الأمريكي بايدن بأنه لم يطلب من مجرم الحرب نتنياهو وقف حربه الهمجية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة هو تأكيد على شراكته وتواطئه في القتل والتدمير الذي يرتكبه الجيش الصهيوني في غزة، واستخفاف بالمنظومة الأممية والدول التي طالبت بوقف العدوان على القطاع.

#بايدن

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