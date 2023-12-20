إصابة جندي إسرائيلي بشظايا صاروخ أطلق من جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أصيب جندي إسرائيلي، السبت، بجروح متوسطة، جراء تعرضه لشظايا صاروخ أطلق من جنوب لبنان، نحو منطقة المنارة شمال فلسطين المحتلة.

وجاء في بيان صدر عن الجيش: “إصابة جندي احتياط بجروح متوسطة بشظايا قذيفة صاروخية انطلقت من لبنان في منطقة المنارة”.



و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة، جراء انفجار صاروخ أطلقه “حزب الله” اللبناني، على موقع بمنطقة الجليل الأعلى، شمالي إسرائيل.