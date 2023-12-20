أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون بتل أبيب للضغط على الحكومة بعقد صفقة فورية

القدس المحتلة/سما/

تظاهر المئات من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، السبت، وسط مدينة تل أبيب، للمطالبة بإعادة أبنائهم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ “المئات من أهالي المختطفين تجمعوا وسط تل أبيب، لمطالبة الحكومة بعقد صفقة فورية لتحرير الأسرى المحتجزين في غزة”.

ووفق الهيئة، أكد الأهالي أنهم “مستعدون لتصعيد احتجاجاتهم، في أي لحظة، للضغط على الحكومة لإبرام الصفقة مع حركة حماس في غزة”.

تأتي هذه الاحتجاجات في الوقت الذي أعلنت فيه “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، السبت، إنها ترجح مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات المستمرة على قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.

جاء ذلك في بيان لمتحدث “القسام” أبو عبيدة عبر منصة “تلغرام”.

وذكر أبو عبيدة: “نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم: حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر”.