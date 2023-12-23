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بن غفير يلوح بالانسحاب من الحكومة إذا لم تحسم الحرب

السبت 23 ديسمبر 2023 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يلوح بالانسحاب من الحكومة إذا لم تحسم الحرب



القدس المحتلة/سما/

لوح وزير الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، السبت، بإمكانية انسحابه من الحكومة إذا لم تحسم دولة الاحتلال الحرب في غزة.

وقال بن غفير في حديث للقناة الـ12 العبرية: "انسحابي من الحكومة وارد خلال الفترة المقبلة، إذا لم نحقق حسما في الحرب".

والخميس الماضي، دعا بن غفير إلى حل المجلس الوزاري الحربي، بسبب ما اعتبره "فشل مجلس الحرب في إدارة المعركة على قطاع غزة".

وهدد بن غفير، اليميني الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" المتطرف في أكثر من مناسبة بالانسحاب من الحكومة في حال أوقفت الأخيرة حربها ضد قطاع غزة.

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