فيديو: دفن عشرات جثامين الشهداء بمقبرة جماعية في غزة

غزة/سما/

دفن فلسطينيون، السبت، جثامين عشرات الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في منطقة “تل الزعتر”، ومحيط المستشفى الإندونيسي في بلدة جباليا، شمالي القطاع، في مقبرة جماعية في البلدة.

وحفر فلسطينيون في بلدة جباليا مقبرة جماعية، ودفنوا فيها جثامين عشرات الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في منطقة تل الزعتر، ومحيط المستشفى الإندونيسي في بلدة جباليا.

وتم جمع هذه الجثامين التي يعود بعضها لنساء وأطفال، بعد تراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية من المنطقة فجر السبت.

وتم العثور على الجثامين ملقاة على الطرقات بعد أن قتلتهم القوات الإسرائيلية بالقذائف وصواريخ الطائرات المسيرة والقنص بالرصاص الحي.

ووصف الشهود مشاهد الجثامين المتحللة على الطرقات بـ”الفاجعة والمأساة”، حيث نهشت الكلاب والقطط أجزاء منها، فيما تحللت أجزاء أخرى.

وتراجعت الآليات العسكرية الإسرائيلية من تل الزعتر، فيما تخوض اشتباكات ضارية مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية على الأطراف الغربية لمنطقة “جباليا البلد”، في محاولة للتوغل في عمق المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 201 جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في بيان بارتفاع إجمالي الشهداء الفلسطينيين إلى 20258 والجرحى إلى 53688 منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لا يزال نحو 8 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين إما تحت الأنقاض أو يتعذر انتشالهم من مناطق يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي.

ومساء اليوم استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا من عائلة واحدة بينهم أطفال ونساء بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية قصفت منزلا في حي النزلة في جباليا، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة عدد أخر بجروح.

وقبل ذلك قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمه انتشلت اليوم عشرات جثامين الشهداء الفلسطينيين من شمال قطاع غزة بعد انسحاب الآليات العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وذكر جهاز الدفاع المدني أن معظم الجثامين تعرضت لإعدامات ميدانية برصاص الجيش الإسرائيلي، وأخرى نهشتها الكلاب بسبب منع طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليها منذ عدة أيام.

وظهر اليوم أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 40 فلسطينيا في سلسلة غارات إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية شنت طائرات إسرائيلية غارات عنيفة استهدفت حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وبلدة جباليا البلد شمال القطاع.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي الأطراف الشرقية لمدينة دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة ما خلف شهداء وجرحى.