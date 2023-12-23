"سبت أسود آخر"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود وضباط خلال المعارك بغزة

غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل 5 جنود وضباط وإصابة 5 آخرين بجراح خطيرة خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء 5 قتلى من الجيش الإسرائيلي سقطوا في المعارك شمال وجنوب قطاع غزة وهم:

.الرقيب نير رفائيل كنعانيان 20 عاما من بيت كيشيت، مقاتل في دورية جفعاتي، قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

الرقيب برهانو كاسيا 22 عاما من بيت شيمش، مقاتل في دورية جفعاتي، قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

الرائد (احتياط) شاي ترمين 26 عاماً من ماشا بينا، مقاتل في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة (55)، قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

الرقيب أول (احتياط) ألكسندر سبيتز 41 عاماً من كرميئيل، مقاتل في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة (55)، قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

النقيب أوشري موشيه بوتشاك 22 عاماً من حيفا، قائد فريق في دورية الناحال، قتل اليوم في معركة شمال قطاع غزة.

وأشار بيان الجيش إلى إصابة 5 جنود آخرين من لواء "غفعاتي" بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة بالأمس.

​وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى منذ اندلاع الحرب على غزة إلى 477 قتيلا.

وفي سياق متصل أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 44 عسكرياً آخرين في الساعات الـ24 الأخيرة بالقطاع، بينهم 10 إصاباتهم خطيرة.

وقال مستشفى سوروكا في بئر السبع: "استقبلنا في اليوم الأخير 14 جنديًا جريحًا من الجيش الإسرائيلي أُصيبوا خلال المعارك في قطاع غزة، 7 منهم في حالة خطيرة."

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قتيلان إسرائيليان و10 جرحى منهم 5 حالتهم خطرة من سرية غفعاتي النخبوية بتفجير لغم في خانيونس.

وقال المراسل العسكري لصحيفة مكور ريشون نوعم أمير: "سبت أسود آخر: إجلاء العديد من القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين (سمح بنشر 6 منهم، أحدهم أمس في شمال البلاد)، وهناك عدد آخر من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة ومتوسطة .

وأضاف:" يوم سبت صعب للغاية مع وجود العديد من تفجير العبوات والقتال الصعب."