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سلسلة غارات عنيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

السبت 23 ديسمبر 2023 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلسلة غارات عنيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة



غزة/سما/

استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم السبت، منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء وإصابة عشرات المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء.

وقالت مصادر محلية، إن 12 مواطنا استشهدوا جميعهم نساء وأطفال، إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة البرش في جباليا البلد، وسوته في الأرض، إضافة إصابة العشرات ومثلهم تحت الركام.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت منزلا في حي النزلة بجباليا، ما أدى لاستشهاد طفل.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، بانتشال عشرات الجثث المتحللة من شوارع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.

وقال إن معظم الجثث التي تم انتشالها في بيت لاهيا تعرضت لإعدام ميداني ونهشتها الكلاب.

وفي مدينة غزة وشمالها، خاصة حيي الشيخ رضوان، والشجاعية حيث شهدا غارات عنيفة استهدفت منازل المواطنين، وأدت آخرها إلى استشهاد الصحفي محمد نصر أبو هويدي في حي الشجاعية.

واستشهد 6 مواطنين، وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا لعائلة الغمري شرق مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد طفلتين وإصابة عدد من الأشخاص.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 20,258 شهيدا، و53,688 جريحا.

#قطاع غزة

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