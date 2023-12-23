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هل سيكون حقل "كاريش" هدفا لـ"حزب الله" في حال توسع الحرب؟ مسؤول في الحزب يرد (فيديو)

السبت 23 ديسمبر 2023 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل سيكون حقل "كاريش" هدفا لـ"حزب الله" في حال توسع الحرب؟ مسؤول في الحزب يرد (فيديو)



بيروت/سما/

 

علق المسؤول عن ملف الموارد والحدود في "حزب الله" اللبناني نواف الموسوي على ما إذا كان حقل كاريش النفطي الإسرائيلي من ضمن الأهداف المحتملة للحزب في حال التصعيد إلى حرب شاملة.

ففي مقابلة تلفزيونية، رد نواف الموسوي على سؤال: "بما أنك المسؤول عن ملف الموارد والحدود..هل سيكون كاريش من ضمن الأهداف في أي حرب مقبلة؟" بالتساؤل: "فقط كاريش"؟ هناك حقول أخرى كحقل تمار وغيرها".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهدافه موقعا عسكريا وجنودا في الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب من البلاد بالأسلحة المناسبة.

وأمس الجمعة، أكد "حزب الله" اللبناني استهداف تجمعات لضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي وثكنة عسكرية إسرائيلية بحذاء الجنوب اللبناني مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

 

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

#كاريش

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