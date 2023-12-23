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"أطباء بلا حدود": قرار مجلس الأمن "لا يفي" بالمطلوب في غزة

السبت 23 ديسمبر 2023 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أطباء بلا حدود": قرار مجلس الأمن "لا يفي" بالمطلوب في غزة



غزة/سما/

الت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، السبت، إن قرار مجلس الأمن الدولي "لا يفي" بالمطلوب لمعالجة الأزمة في غزة، وهو "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار".

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس".

وأضافت أن "إدارة إسرائيل لحرب غزة بدعم أمريكي تتسبب في موت جماعي لمدنيين فلسطينيين وتتعارض مع القوانين الدولية".

وبشأن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى زيادة دخول المساعدات لغزة، قالت "أطباء بلا حدود" إنه "لا يفي" بالمطلوب لمعالجة الأزمة في القطاع، وهو "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار".

ووصفت المنظمة الدولية "عدم وفاء" القرار الأممي بالمطلوب في غزة بـ"المؤلم".

وأمس الجمعة، اعتمد مجلس الأمن قرارا يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.

#اطباء بلا حدود

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