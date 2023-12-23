فيديو: "القسام" ترجح مقتل 5 أسرى إسرائيليين نتيجة القصف الهمجي

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 أسرى إسرائيليين، مرجحة مقتل الأسرى نتيجة القصف الإسرائيلي الهمجي

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم:

1- حايم جيرشون بيري

חיים פרי

2- يورام إتاك ميتزجر

יורם מצגר

3- أميرام إسرائيل كوبر

עמירם קופר

ورجح الناطق باسم الكتائب أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام في وقت سابق مقطع فيديو بعنوان: " بعد قليل... ماذا حدث؟