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فيديو: "القسام" ترجح مقتل 5 أسرى إسرائيليين نتيجة القصف الهمجي

السبت 23 ديسمبر 2023 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: "القسام" ترجح مقتل 5 أسرى إسرائيليين نتيجة القصف الهمجي



غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت،  فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 أسرى إسرائيليين، مرجحة مقتل الأسرى نتيجة القصف الإسرائيلي الهمجي

وقال  الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم:  
1- حايم جيرشون بيري
חיים פרי 
2- يورام إتاك ميتزجر
יורם מצגר  
3- أميرام إسرائيل كوبر
עמירם קופר 
ورجح الناطق باسم الكتائب  أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام في وقت سابق مقطع فيديو بعنوان: " بعد قليل... ماذا حدث؟ 

 
 

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