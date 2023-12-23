فيديو: "القسام" ترجح مقتل 5 أسرى إسرائيليين نتيجة القصف الهمجي

غزة/سما/
أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 أسرى إسرائيليين، مرجحة مقتل الأسرى نتيجة القصف الإسرائيلي الهمجي
وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم:
1- حايم جيرشون بيري
חיים פרי
2- يورام إتاك ميتزجر
יורם מצגר
3- أميرام إسرائيل كوبر
עמירם קופר
ورجح الناطق باسم الكتائب أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.
ونشرت كتائب القسام في وقت سابق مقطع فيديو بعنوان: " بعد قليل... ماذا حدث؟