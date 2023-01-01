"القسام" تعلن تفاصيل عملية نوعية في جحر الديك

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، عن إيقاع 4 جيبات لقيادة الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأكدت الكتائب في بلاغ عسكري أن مجاهدوها قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها.

وأضافت: "كما تم تدمير دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأشارت إلى أنها شاهدت طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية تنقل القتلى من المكان.

في المقابل أعلن مستشفى بيلينسون الإسرائيلي عن وصول 36 جندي ما بين قتيل وجريح من محاور الاشتباك في غزة.

وأعلنت الكتائب عبر صفحتها على التلغرام أبرز ما نفذه مجاهدوها خلال اليوم:

09:27 مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع وقذائف "TBG" المضادة للأفراد والتحصينات، وأوقعوا خلالها عددًا كبيرًا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح وما زالت الاشتباكات مستمرة

10:27 قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة من تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية خاصة واستهداف قوات النجدة التابعة لها بقذائف الهاون من العيار الثقيل وأوقعوهم جميعًا بين قتيل وجريح

10:39 تمكن أحد مجاهدي القسام من الإجهاز على 4 جنود صهاينة من نقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

11:06 تمكن مجاهدو القسام من تدمير 5 دبابات صهيونية وقتل وإصابة جميع أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان 2 طن أطلقهما الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا، فزرعهما مجاهدونا في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد وفور وصول الآليات للمكان تم تفجير الصواريخ

11:17 مجاهدو القسام يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة في منطقة حجر الديك شرق المنطقة الوسطى

13:46 كتائب القسام تدك غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

14:21 كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

14:35 كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين بقذيفتي "ياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

15:00 تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على جندي صهيوني من مسافة صفر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

15:56 كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس واشتعال النيران فيها.