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غوتيريش: لم نشهد مقتل 136 من موظفينا طوال تاريخ الأمم المتحدة

السبت 23 ديسمبر 2023 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: لم نشهد مقتل 136 من موظفينا طوال تاريخ الأمم المتحدة



سما / وكالات /

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن 136 من موظفي الأمم المتحدة في غزة قتلوا خلال الأيام الـ75 الماضية، مشددا على أن ذلك "لم تشهده المنظمة في تاريخها".

وكتب غوتيريش في صفحته على منصة "X" اليوم السبت: "قتل 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يوما، وهو أمر لم نشهده من قبل في تاريخ الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن معظم الموظفين الأممين في غزة "أجبروا على ترك منازلهم"، مضيفا "إنني أشيد بهم وبالآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم أثناء دعمهم للمدنيين في غزة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 20057 قتيلا، وحصيلة المصابين إلى أكثر من 53320 ألفا منذ 7 من أكتوبر الماضي.

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