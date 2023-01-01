من سيُبادر ويقود؟ رامي مهداوي

تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في 31 تشرين الأول، هي الأكثر تحديداً حتى الآن، ولكنها أشارت فقط إلى أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى تبحث في «مجموعة من الترتيبات الممكنة». وقال: إنه قد يتم التفكير في أن تدير «سلطة فلسطينية فعالة ومحيطة بالحياة» غزة في نهاية المطاف، لكنه لم يقدم أي تلميح حول كيفية جعل السلطة الفلسطينية فعالة أو التغلب على المعارضة الإسرائيلية.

وأشار بلينكن فقط بشكل غامض إلى أنه في الوقت الحالي، «قد تكون هناك ترتيبات مؤقتة أخرى تشمل عدداً من الدول الأخرى في المنطقة. وقد تشمل وكالات دولية قد تساعد في توفير الأمان والحوكمة. تشمل الأسماء المطروحة لهذا الدور المؤقت الدول العربية والأمم المتحدة، بدعم من منظمات دولية حكومية وغير حكومية.

على المجتمع الدولي أن يسأل نفسه عدداً من الأسئلة: ماذا تعني إزاحة فصيل مثل «حماس» عن الحكم عندما يهيمن على جميع مستويات حكومة غزة؟ ماذا يعني لإسرائيل محاولة إنهاء القدرة العسكرية لـ»حماس»؟ حركة اجتماعية لها جناح عسكري يشرف أيضاً على الأمن العام والإدارة وغيرها من الوظائف الحكومية، خاصة عندما تعمل فوق وتحت الأرض؟ ماذا يعني النصر؟ وبصرف النظر عن أهدافها، ماذا ستحقق إسرائيل فعلياً؟ من سيقول للشعب الفلسطيني إن الاحتلال انتهى أم العدوان المؤقت انتهى على غزة؟

يجب على صانعي السياسات دراسة كيف ستؤثر الأحداث المتلاحقة على ما قد يقوم به الفاعلون بالفعل. قد يتم تقويض حكم غزة بشكل جاد لدرجة أن الانحلال السياسي المصحوب بتدهور اجتماعي واقتصادي هو أكثر احتمالاً من كثير من أي ترتيبات مثالية.

من المرجح أن تفرض إسرائيل بشكل كبير مناطق عازلة عسكرية داخل غزة لن تكون متاحة للفلسطينيين لفترة طويلة، إذا لم تكن إلى الأبد. مع تراجع القتال، من المرجح أن تشدد إسرائيل على موقفها العسكري المستمر في غزة على الحدود وتزيد من قدرة القوات الأمنية على تنفيذ اقتحامات في المناطق المأهولة.

قد لا تقوم إسرائيل بإعادة المستوطنين إلى غزة، ولكن قد تتضمن تحركات عسكرية مستقبلية إقامة منشآت عسكرية داخل غزة. قد لا تكون إسرائيل قادرة على السيطرة على غزة بنفس الدرجة التي تسيطر بها على الضفة الغربية، ولكن هذا المستوى من التحكم ليس ضرورياً على أي حال، حيث يكمن الهدف الرئيس لإسرائيل في غزة في ضرب قدرة المقاومة على مهاجمة إسرائيل بدلاً من حماية مشروع المستوطنين.

لعبت الولايات المتحدة الأميركية دوراً مثيراً في المراحل الأولى للحرب، حيث ربطت عمليات اتخاذ القرار الأميركية والإسرائيلية بطريقة لم يسبق لها مثيل. وقد تبعت الدول الأوروبية نمطها العام باعتبارها داعمة للولايات المتحدة بينما تنادي بشكل أكبر علنياً بحقوق المدنيين.

لم ولا ولن ترغب الدول العربية في أن تكون مسؤولة عن غزة، ومن المرجح أن يتم تعزيز هذا التفضيل. ومن غير المرجح أن يتحدوا لإدارة مشكلة، فإن الدول العربية غير مستعدة لقبول دور. وفي حالة الحدوث غير المرجح، قد تكون هذه المشاركة غير فعالة في توفير الإدارة، لا سيما الأمان.

سيعيش أهلنا في غزة بالمباني الباقية والهياكل المؤقتة لفترة من الوقت. ستستبعد أي إعادة بناء جزء كبير من غزة. تم تدمير التجارة والصناعة والزراعة وغيرها من الأعمال بفعالية، ما سيجعل غزة تعتمد تماماً على المساعدات الإنسانية.

فإلى من ستتولى مهمة الإشراف على مجموعة من وكالات الأمم المتحدة، والعديد من وكالات المساعدة الدولية والمنظمات غير الحكومية وعناصر السلطة الفلسطينية وبقايا البيروقراطية المؤسساتية؟ لماذا ترغب الدول في المنطقة بتحمل مسؤولية إدارة غزة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية؟ ولماذا ترغب إسرائيل في أن يكون لفاعلين إقليميين السيطرة العسكرية في غزة؟

بينما قد يكون بعض هؤلاء الفاعلين معنيين بطريقة ما في بعض الأنشطة، تقديم الخدمات على وجه الخصوص، فإن أي منهم يعمل بشكل فردي أو مشترك لن تكون لديه المصلحة أو المقدرة أو القدرة على فرض نفسه على غزة كسلطة عليا. قد يكون العديد منهم على استعداد لتوفير المياه والعمال والإغاثة واللوازم الإنسانية. قد تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للسماح بتوفير إمدادات الكهرباء والوقود.

ولكن في المستقبل القريب، لن تكون هناك حكومة مركزية لغزة. لن تكون أي قوة قادرة على توفير الأمان من حيث الأمان العام والنظام الأساسي والنظام القانوني، وأيضاً قد تستمر الغارات الإسرائيلية المتواصلة أو هجمات «حماس».

ذلك كله يضع سؤالاً واحداً على الطاولة: من سيبادر ويقود؟