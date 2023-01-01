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هآرتس: محادثات وقف إطلاق النار بغزة لم تصل لطريق مسدود

السبت 23 ديسمبر 2023 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: محادثات وقف إطلاق النار بغزة لم تصل لطريق مسدود



القدس المحتلة / سما/

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر في محادثات وقف إطلاق النار أن الخلافات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كبيرة، لكن المحادثات لم تصل إلى طريق مسدود.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، لديه "خطة منظمة" لإنهاء الحرب المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الهيئة -نقلا عن مصدر مطلع لم تحدده- أن الخطة "تتضمن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي كجزء من اتفاق وقف طويل لإطلاق النار، والاحتفاظ بجزء من الأسرى الإسرائيليين، كورقة مساومة للمستقبل".

ووفقا للهيئة، زعم المصدر أن "السنوار، يعمل على افتراض أن الهدنة الأولى لم تأتِ بنتائج مرضية لصالح حماس، ولذلك فهو يصر على انسحاب إسرائيلي من الأحياء المحتلة بغزة، ووقف طويل لإطلاق النار".

وأشار المصدر إلى أن مطالب السنوار، في إطار الخطة المذكورة، "أكثر بكثير مما تعرضه إسرائيل على حماس".

وأضاف "السنوار، يعتقد أن انسحاب القوات البرية للجيش الإسرائيلي من المدن في شمال وجنوب قطاع غزة، سيحقق استعادة جزئية لقدرته على القيادة والسيطرة على المناطق التي تحتلها بالفعل إسرائيل".

وتابع المصدر "الإسرائيليون يفسرون الواقع بشكل معاكس، أما السنوار، فليس منفصلا عن الواقع".

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