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بسبب منشور تضامني مع غزة.. فصل مذيعة أسترالية ذات أصول لبنانية من العمل

السبت 23 ديسمبر 2023 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب منشور تضامني مع غزة.. فصل مذيعة أسترالية ذات أصول لبنانية من العمل



غزة / سما /

بسبب منشور تضامني مع أهالي قطاع غزة، ضد الحرب التي تشنها عليهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، قررت  إذاعة “آي بي سي” الأسترالية فصل المذيعة أنطوانيت لطوف من العمل.

وحسب ما نقلته صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”، فإن الصحفية الأسترالية، ذات الأصول اللبنانية، كانت تعمل في القناة بموجب عقد قصير الأجل، ما يعني أنه لن يتم تجديد هذا العقد معها بعد الآن.

وحسب ما نشرته وكالة “الأناضول”، نقلاً عن الصحيفة الأسترالية، فإن إذاعة “آي بي سي” أعلمت المذيعة أنطوانيت أنها لن تكمل عملها المتبقي خلال الأسبوع.

وجاء هذا القرار دون إعطاء مبررات حول ذلك، إلا أنه تزامن مع نشرها منشوراً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعماً لغزة وضد الحرب التي تشنها إسرائيل على سكان القطاع.

وقد عبرت عن خيبة أملها من قرار القناة التعسفي وغير المنطقي، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على منصة “إكس”.

 

 

 

وقالت أنطوانيت :”تعرضت لخيبة أمل من قرار إذاعة آي بي سي اليوم، أعتقد أنه تم إنهاء عقدي بشكل غير قانوني، وهذا ليس فوزاً للصحافة والتفكير النقدي العادل، أنا أفكر حالياً في اتخاذ إجراءاتي القانونية”.

#أنطوانيت #مذيعة

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