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اليوم 78 من العدوا ..مجازر في النصيرات وخان يونس ودفع سكان جباليا للرحيل لمدينة غزة

السبت 23 ديسمبر 2023 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 78 من العدوا ..مجازر في النصيرات وخان يونس ودفع سكان جباليا للرحيل لمدينة غزة



غزة / سما/

 واصلت إسرائيل حربها ضد قطاع غزة في اليوم 78 عبر غارات جوية ومدفعية وبمشاركة الزوارق الحربية مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.
وأظهرت آخر حصيلة للعدوان الاسرائيلي عن وصول عدد الشهداء الى 20.057 شهيد و 53320 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وسط القطاع
وارتقى 18 مواطنا واصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة خليفة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بينهم الصحفي محمد خليفة.
واستهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية تعود لفهد العصار بمحيط مسجد الإحسان في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.
واستشهد الصحفي في قناة الأقصى محمد الصعيدي ووزوجته وثلاثة من أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم النصيرات.
ونفذت طائرات الاحتلال عدة استهدافات عنيفة في المغراقة والزهراء وسط غزة.
ووصل عدد من شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف إسرائيلي استهدف عددا من منازل المواطنين وسط مدينة دير البلح بغزة.
جنوب القطاع
واستشهد 42 مواطنا في خانيونس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، جرّاء عدوان الاحتلال.
وادّت غارات اسرائيلية في حي الآمل إلى تحطيم نوافذ مقر جمعية الهلال الأحمر واصابة عدد من النازحين فيه بشظايا الصواريخ.
ووصل أربعة شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى ناصر جرّاء قـصف اسرائيلي استهدف حي الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على قرية بني سهيلا شرق خان يونس.
مدينة غزة
واستشهد العامل في برنامج الأمم المتحدة الانمائي عصام المغربي وعائلته بقصف جوي إسرائيلي قرب مدينة غزة
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انه يشعر بحزن عميق إثر وفاة زميله عصام المغربي وأفراد عائلته.
وقال :"هذه الحرب يجب أن تنتهي ولا ينبغي لمزيد من العائلات أن تتحمل الألم والمعاناة".
غزة:
ارتقى رزق عروق نائب الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية وعدد من أفراد عائلته في قصف اسرائيلي على غزة.
واعدمت قوات الاحتلال 9 أفراد من عائلة الخالدي في الشيخ رضوان بمدينة غزة أمام أبناءهم وزوجاتهم.
جباليا
واستهدفت طائرات الاحتلال منزل عائلة خميس جنيد ما ادى لوقوع الكثير من الإصابات والشهداء في جباليا بجوار برج السلطان.
واكدت صور بثها نشطاء ان جثث الشهداء تركت في شوارع تل الزعتر بعد منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من التحرك نحوها وان قوات الاحتلال قامت بتجريف شارع بالمستشفى الإندونيسي أثناء محاولتها التقدم في تل الزعتر.
وبعد ثلاثة ايام من القصف المتواصل على بلدة جباليا غادر المئات من المواطنين منازلهم في نزوح جديد إلى غرب مدينة غزة .

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