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الفصائل العراقية تعلن لأول مرة ضرب هدف إسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط

السبت 23 ديسمبر 2023 04:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل العراقية تعلن لأول مرة ضرب هدف إسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط



بغداد/سما/

أعلنت فصائل عراقية مسلحة ضمن تحالف المقاومة الإسلامية العراقية في بيان، اليوم الجمعة، لأول مرة، أنها أصابت هدفًا إسرائيليًا مهمًا، في البحر الأبيض المتوسط.


وأوضحت الفصائل في البيان: "المقاومة الإسلامية في العراق، باستخدام الأسلحة اللازمة، أصابت هدفًا إسرائيليًا حيويًا في البحر الأبيض المتوسط، ولا تزال المقاومة ملتزمة بمحاربة الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرد على الفظائع الأخيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين".


وأوضح مصدر في المقاومة الإسلامية العراقية لقناة "الجزيرة"، أن "الهدف من الضربة كان منصة حقل غاز كاريش المملوك لإسرائيل، في البحر الأبيض المتوسط".


وأعلنت فصائل عراقية، صباح اليوم الجمعة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية "بالأسلحة المناسبة"، ردًا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة.


وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفًا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بالأسلحة المناسبة".


منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت مجموعات داخل المقاومة الإسلامية في العراق نحو 80 هجومًا ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا والعراق.

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